Уроженец Удмуртии напал на сотрудницу СИЗО в Санкт-Петербурге
Уроженец Удмуртии в Санкт-Петербурге напал на 27-летнюю сотрудницу следственного изолятора. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по городу и Ленобласти.
- Девушка возвращалась домой, мужчина подбежал к ней, выхватил телефон из рук и попытался скрыться. Сотрудница не растерялась: догнала злоумышленника, скрутила его и вызвала наряд полиции, - сообщает пресс-служба.
Оказалось, мужчина был ранее судим. На данный момент возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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