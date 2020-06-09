Уроженец Удмуртии напал на сотрудницу СИЗО в Санкт-Петербурге

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:53:35+03:00

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Уроженец Удмуртии в Санкт-Петербурге напал на 27-летнюю сотрудницу следственного изолятора. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по городу и Ленобласти.

- Девушка возвращалась домой, мужчина подбежал к ней, выхватил телефон из рук и попытался скрыться. Сотрудница не растерялась: догнала злоумышленника, скрутила его и вызвала наряд полиции, - сообщает пресс-служба.

Оказалось, мужчина был ранее судим. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU