2020-06-09T17:12:21+03:00
Общество

Новые фонари установят в отдаленных микрорайонах Ижевска и вблизи соцобъектов

Подрядчик планирует завершить установку до конца июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске установят 54 новые светоточки в отдаленных микрорайонах города и вблизи соцобъектов. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Так, фонари появятся на улицах:

- Рубиновая в мкрн Липовая роща, - 2-я Парниковая и ул. Придорожная в мкрн Новые Парники, - Новоалександровская, - около детского сада № 101 по ул. Буммашевская, 58а - вдоль лесополосы от дома № 79 до дома № 75 по ул. Ворошилова.

Стоимость работ составит 933 тысячи рублей, подрядчик планирует завершить установку до конца июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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