Новые фонари установят в отдаленных микрорайонах Ижевска и вблизи соцобъектов
В Ижевске установят 54 новые светоточки в отдаленных микрорайонах города и вблизи соцобъектов. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
Так, фонари появятся на улицах:
- Рубиновая в мкрн Липовая роща, - 2-я Парниковая и ул. Придорожная в мкрн Новые Парники, - Новоалександровская, - около детского сада № 101 по ул. Буммашевская, 58а - вдоль лесополосы от дома № 79 до дома № 75 по ул. Ворошилова.
Стоимость работ составит 933 тысячи рублей, подрядчик планирует завершить установку до конца июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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