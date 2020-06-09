Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о ситуации с коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов проводит очередной прямой эфир, где расскажет о последних новостях по коронавирусу. Трансляция началась в 19:00 9 июня в социальных сетях главы региона.
Александр Бречалов во время эфиров рассказывает о ситуации с коронавирусом в Удмуртии, анонсирует нововведения в связи с пандемией и отвечает на вопросы жителей. Вы тоже можете оставить комментарий к трансляции.
Напомним, на сегодня зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусом. Также сегодня Александр Бречалов анонсировал снятие ограничительных мер для приезжих из других регионов с 15 июня.
Глава Удмуртии рассказывает о снятии карантина с 15 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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