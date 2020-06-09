2020-06-09T18:01:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о ситуации с коронавирусом

Вы можете задать ему вопрос
Анастасия Захарова
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Глава Удмуртии ответит на вопросы жителей в прямом эфиреГлава Удмуртии ответит на вопросы жителей в прямом эфиреФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Глава Удмуртии Александр Бречалов проводит очередной прямой эфир, где расскажет о последних новостях по коронавирусу. Трансляция началась в 19:00 9 июня в социальных сетях главы региона.

Александр Бречалов во время эфиров рассказывает о ситуации с коронавирусом в Удмуртии, анонсирует нововведения в связи с пандемией и отвечает на вопросы жителей. Вы тоже можете оставить комментарий к трансляции.

Напомним, на сегодня зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусом. Также сегодня Александр Бречалов анонсировал снятие ограничительных мер для приезжих из других регионов с 15 июня.

Глава Удмуртии рассказывает о снятии карантина с 15 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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