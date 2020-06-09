Магазины, кафе, церкви: какие заведения откроются в Удмуртии в ближайшее время?

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:54:13+03:00

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В Удмуртии начинают снимать меры ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира в своих социальных сетях.

С 11 июня откроются центры дополнительного образования для взрослых, а также церкви, мечети и другие культовые сооружения.

С 15 июня откроются фитнес-центры и бассейны. При этом заведения смогут начать работу только если уведомят Минспорт Удмуртии. Также выпускники, которые сдают ЕГЭ, смогут ходить на очные консультации с 15 июня.

Также власти планируют открыть непродовольственные магазины, ярмарки, и заведения общественного питания. Это произойдет в ближайшее время, но точную дату глава региона не уточнил.

Все заведения будут обязаны соблюдать определенные правила при открытии. Их опубликуют позже на сайте Минпромторга Удмуртии или сайте администрации муниципалитетов. Смягчения мер не будет в Можге. Масочный режим при этом снимать не будут.

Глава Удмуртии рассказывает о снятии карантина с 15 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU