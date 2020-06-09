2020-06-09T18:54:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Магазины, кафе, церкви: какие заведения откроются в Удмуртии в ближайшее время?

Меры ограничения начинают снимать
Анастасия Захарова
Поделиться:
Открытие заведений анонсировал глава УдмуртииОткрытие заведений анонсировал глава УдмуртииФото: Гульназ Гырдымова
Изменить размер текста:

В Удмуртии начинают снимать меры ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира в своих социальных сетях.

С 11 июня откроются центры дополнительного образования для взрослых, а также церкви, мечети и другие культовые сооружения.

С 15 июня откроются фитнес-центры и бассейны. При этом заведения смогут начать работу только если уведомят Минспорт Удмуртии. Также выпускники, которые сдают ЕГЭ, смогут ходить на очные консультации с 15 июня.

Также власти планируют открыть непродовольственные магазины, ярмарки, и заведения общественного питания. Это произойдет в ближайшее время, но точную дату глава региона не уточнил.

Все заведения будут обязаны соблюдать определенные правила при открытии. Их опубликуют позже на сайте Минпромторга Удмуртии или сайте администрации муниципалитетов. Смягчения мер не будет в Можге. Масочный режим при этом снимать не будут.

Глава Удмуртии рассказывает о снятии карантина с 15 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Еще 24 жителя Удмуртии заразились коронавирусом

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Глава Удмуртии: «Карантин для приезжих из других регионов будет отменен с 15 июня»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Удмуртии рассказал, как переносил коронавирус
Магазины, кафе, церкви: какие заведения откроются в Удмуртии в ближайшее время?
Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о ситуации с коронавирусом
На трассе Удмуртии от столкновения с «легковушкой» погиб мотоциклист
Новые фонари установят в отдаленных микрорайонах Ижевска и вблизи соцобъектов
Уроженец Удмуртии напал на сотрудницу СИЗО в Санкт-Петербурге
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Виновному в смерти легендарного велосипедиста в Ижевске назначили наказание
12 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД появятся в Удмуртии
Глава Удмуртии: «Карантин для приезжих из других регионов будет снят с 15 июня»
Следователь по делу о надругательстве над 11-летней девочкой в Удмуртии: «Виновный сказал, что у него помутился рассудок»
Ремонт моста через реку Подборенка начался в Ижевске
Ижевчанин плюнул в лицо провизору и пожелал «смерти от коронавируса»
20-летний житель Удмуртии скончался от падения с высоты
Еще 24 жителя Удмуртии заразились коронавирусом