Глава Удмуртии рассказал, как переносил коронавирус
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в прямом эфире в социальных сетях, как болел коронавирусом.
- В мае у меня был выявлен COVID. К этому времени я находился на самоизоляции и не планировал выезды. Сразу, как у меня был обнаружен коронавирус, я самоизолировался в резиденции. Там я и живу. Круг лиц, которые работали со мной, был минимален. Они не заразились, - сказал глава Удмуртии.
Александр Бречалов добавил, что все члены правительства регулярно сдавали тест на COVID-19. Он продолжал работать, потому что соблюдал требования врачей.
- Если у главы есть возможность работать, он работает. Я не могу себе позволить выключаться из процесса, - прокомментировал глава региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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