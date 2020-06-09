Глава Удмуртии рассказал, как переносил коронавирус

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:46:01+03:00

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Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в прямом эфире в социальных сетях, как болел коронавирусом.

- В мае у меня был выявлен COVID. К этому времени я находился на самоизоляции и не планировал выезды. Сразу, как у меня был обнаружен коронавирус, я самоизолировался в резиденции. Там я и живу. Круг лиц, которые работали со мной, был минимален. Они не заразились, - сказал глава Удмуртии.

Александр Бречалов добавил, что все члены правительства регулярно сдавали тест на COVID-19. Он продолжал работать, потому что соблюдал требования врачей.

- Если у главы есть возможность работать, он работает. Я не могу себе позволить выключаться из процесса, - прокомментировал глава региона.

Глава Удмуртии рассказывает о снятии карантина с 15 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU