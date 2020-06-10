2020-06-10T07:24:13+03:00
Происшествия

Преподаватель в Ижевске получал от студентов взятки оловянными солдатиками

Ему выписали штраф
Анастасия Захарова
Поделиться:
Преподавателю назначили штрафПреподавателю назначили штрафФото: Константин ИВШИН
Изменить размер текста:

Преподаватель физкультуры в одном из ижевских университетов требовал от студентов взятку оловянными солдатиками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

За солдатиков преподаватель обещал поставить зачет студентам. Он рассказал, какие именно фигурки ему нужны и где их можно купить. Студенты приобрели солдатиков и краску к ним на сумму 1460 рублей. За это они получили зачет без проверки знаний.

Действия преподавателя классифицировали по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество, то есть получение взятки лично в размере, не превышающем 10 000 рублей). Преподавателю назначили судебный штраф в размере 10 000 рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На трассе в Удмуртии от столкновения с легковушкой погиб мотоциклист

Уроженец Удмуртии напал на сотрудницу СИЗО в Санкт-Петербурге

Виновному в смерти легендарного велосипедиста в Ижевске назначили наказание

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии 10 июня
Преподаватель в Ижевске получал от студентов взятки оловянными солдатиками
Ремонт школы юных летчиков в Ижевске сделают к осени
Мужчина вырвал серьгу из уха пожилой женщины в Ижевске
Девять двоен и тройняшки родились в Удмуртии в апреле и мае
Глава Удмуртии рассказал, как переносил коронавирус
Магазины, кафе, церкви: какие заведения откроются в Удмуртии в ближайшее время?
Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о ситуации с коронавирусом
На трассе Удмуртии от столкновения с «легковушкой» погиб мотоциклист
Новые фонари установят в отдаленных микрорайонах Ижевска и вблизи соцобъектов
Уроженец Удмуртии напал на сотрудницу СИЗО в Санкт-Петербурге
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Виновному в смерти легендарного велосипедиста в Ижевске назначили наказание
12 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД появятся в Удмуртии
Глава Удмуртии: «Карантин для приезжих из других регионов будет снят с 15 июня»
Следователь по делу о надругательстве над 11-летней девочкой в Удмуртии: «Виновный сказал, что у него помутился рассудок»
Ремонт моста через реку Подборенка начался в Ижевске
Ижевчанин плюнул в лицо провизору и пожелал «смерти от коронавируса»
20-летний житель Удмуртии скончался от падения с высоты
Еще 24 жителя Удмуртии заразились коронавирусом