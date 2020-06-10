Преподаватель в Ижевске получал от студентов взятки оловянными солдатиками

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:24:13+03:00

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Преподаватель физкультуры в одном из ижевских университетов требовал от студентов взятку оловянными солдатиками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

За солдатиков преподаватель обещал поставить зачет студентам. Он рассказал, какие именно фигурки ему нужны и где их можно купить. Студенты приобрели солдатиков и краску к ним на сумму 1460 рублей. За это они получили зачет без проверки знаний.

Действия преподавателя классифицировали по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество, то есть получение взятки лично в размере, не превышающем 10 000 рублей). Преподавателю назначили судебный штраф в размере 10 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU