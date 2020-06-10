Преподаватель в Ижевске получал от студентов взятки оловянными солдатиками
Преподаватель физкультуры в одном из ижевских университетов требовал от студентов взятку оловянными солдатиками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
За солдатиков преподаватель обещал поставить зачет студентам. Он рассказал, какие именно фигурки ему нужны и где их можно купить. Студенты приобрели солдатиков и краску к ним на сумму 1460 рублей. За это они получили зачет без проверки знаний.
Действия преподавателя классифицировали по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество, то есть получение взятки лично в размере, не превышающем 10 000 рублей). Преподавателю назначили судебный штраф в размере 10 000 рублей.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
На трассе в Удмуртии от столкновения с легковушкой погиб мотоциклист
Уроженец Удмуртии напал на сотрудницу СИЗО в Санкт-Петербурге
Виновному в смерти легендарного велосипедиста в Ижевске назначили наказание
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»