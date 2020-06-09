2020-06-09T17:28:45+03:00
Происшествия

На трассе Удмуртии от столкновения с «легковушкой» погиб мотоциклист

ДТП произошло 8 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии на 17 километре автодороги «Киясово-Ермолаево» Киясовского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 69-летний водитель мотоцикла «Минск» при выезде со второстепенной дороги врезался в машину «Лада-Гранта», - говорится в сообщении.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался в больнице, водитель машины не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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