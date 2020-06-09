На трассе Удмуртии от столкновения с «легковушкой» погиб мотоциклист
В Удмуртии на 17 километре автодороги «Киясово-Ермолаево» Киясовского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 69-летний водитель мотоцикла «Минск» при выезде со второстепенной дороги врезался в машину «Лада-Гранта», - говорится в сообщении.
В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался в больнице, водитель машины не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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