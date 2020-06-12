Онлайн: в центре Ижевска заработала открытая студия радио «Адам»

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:05:26+03:00

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Радиостанция «Адам» (12+) сегодня живым живым примером вновь доказывает свой слоган: «Радио нашего города». 12 июня команда 104,5 FM проведет на Центральной площади города 10-часовой марафон.

Во время эфира можно будет сделать радио-зарядку, приготовить праздничное блюдо, спеть с любимыми музыкантами, прочитать стихи! Ведущие будут отвечать на вопросы про родной город, пересказывать городские легенды, немного ностальгировать и общаться с интересными гостями. И все это нон-стоп до 20:00.

Настоящий праздничный марафон, присоединиться к которому может каждый ижевчанин! Поздравим родной город и любимую страну вместе!

КСТАТИ!

За тем, как проходит День города в Ижевске – следите в нашей трансляции.

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