2020-06-12T12:27:11+03:00
Общество

Онлайн: в «Козьем парке» Ижевска монтируют 5-метрового деревянного лося

Автор этого гиганта - художник Анатолий Степанов
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Екатерина АрдашеваФото: Екатерина Ардашева
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Ижевск продолжает праздновать День России и День города. В честь 260-летия в нашем городе начали появляться неофициальные символы Ижевска - лоси.

Например, вчера дворник-художник Семен Бухарин создал изображение лося на газоне при помощи газонокосилки, также появился железный лось от Марии Соловатовой и лось из соломы – его авторы Анфим Ханыков и Роман Постников.

А вот в «Козьем парке» сейчас заканчивают монтаж 5-метрового деревянного лося. Его привезли сюда рано утром по частям и вот уже несколько часов собирают и красят. Автор этого гиганта - художник Анатолий Степанов.

Ижевск наводнили лоси.В День города и День России в Ижевске появились новые арт-объекты от ижевских художников и творческих объединений - фигуры лосей из разных материалов. Лось - неофициальный символ города. Всего в Ижевске поселилось более ста сохатых, самый большой из них находится в Березой роще

Напомним, что «Комсомолка» ведет онлайн-трансляцию и рассказывает, как Ижевск отмечает День города и День России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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