Водитель из Ижевска опрокинулся в кювет в Пермском крае

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:48:11+03:00

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В Куединском районе Пермского края водитель из Ижевска не справился с управлением и съехал в кювет с опрокидыванием. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

ДТП произошло 14 июня в 19:18. Водитель 1975 года рождения ехал по дороге Чернушка - Куеда. На 19 км трассы он превысил скорость, из-за чего произошло ДТП. 48-летняя пассажирка получила множественные переломы и ушибы. Ее положили в больницу. Водителю и еще одному пассажиру назначили лечение. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее водителя привлекали к административной ответственности за превышение скорости, причем неоднократно.

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ИСТОЧНИК KP.RU