2020-06-15T08:48:11+03:00
Происшествия

Водитель из Ижевска опрокинулся в кювет в Пермском крае

Его пассажирку пришлось отвезти в больницу
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краюФото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Изменить размер текста:

В Куединском районе Пермского края водитель из Ижевска не справился с управлением и съехал в кювет с опрокидыванием. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

ДТП произошло 14 июня в 19:18. Водитель 1975 года рождения ехал по дороге Чернушка - Куеда. На 19 км трассы он превысил скорость, из-за чего произошло ДТП. 48-летняя пассажирка получила множественные переломы и ушибы. Ее положили в больницу. Водителю и еще одному пассажиру назначили лечение. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее водителя привлекали к административной ответственности за превышение скорости, причем неоднократно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Почти 250 тысяч лишилась жительница Удмуртии под предлогом страхования денежных средств

Жителя Удмуртии задержали за незаконное хранение патронов и пороха

Новые скверы и зоны отдыха появятся в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Граффити, посвященные медикам, появились в одном из городов Удмуртии
Фотофакт: белого лиса обнаружили в Удмуртии
10 лет лишения свободы грозит предпринимателю из Ижевска за разбавленный бензин
Информацию о пансионатах Удмуртии расскажут на радио «Комсомольская правда»-Ижевск»
Обезьяна в Ижевске предсказала окончание пандемии коронавируса
Водитель из Ижевска опрокинулся в кювет в Пермском крае
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии на 15 июня
Почти 250 000 лишилась жительница Удмуртии под предлогом страхования денежных средств
Новые скверы и зоны отдыха появятся в Ижевске
Жителя Удмуртии задержали за незаконное хранение патронов и пороха
Более 12 000 заявлений на зачисление в детский сад подано в Ижевске
Где чаще всего присасываются клещи в Удмуртии?
Десятки медведей устроили вечеринку на теплоходе в Ижевске
Еще одна тропа здоровья появилась в Ижевске
160 тысяч рублей перевел житель Удмуртии за несуществующий грузовик
Директор Удмуртской филармонии набегал имя дочери в честь ее дня рождения
Биатлонистку из Удмуртии Ульяну Кайшеву включили в список кандидатов в сборную России
Административную ответственность введут в Удмуртии за выгул животных на детских площадках
20 случаев коронавируса выявили в Удмуртии 14 июня
Ремонт ул. Телегина начат в Ижевске