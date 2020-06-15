10 лет лишения свободы грозит предпринимателю из Ижевска за разбавленный бензин

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:15:41+03:00

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В Удмуртии перед судом предстанет предприниматель, который разбавлял бензин для МВД на заправочных станциях. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Обвиняемый продавал нефтепродукты через заправочные станции в Ижевске, Кизнерском, Кезском, Якшур-Бодьинском и Воткинском районах региона. Он заключил договор с МВД по Удмуртии. По условиям договора предприниматель брал на хранение бензин, который принадлежит ведомству. Потом служебные автомобили МВД заправляли этим бензином. Но при этом предприниматель незаконно разбавлял его нефтепродуктами, чтобы увеличить объем. В результате ущерб МВД составил 2,7 млн рублей.

Объем уголовного дела - 40 томов. Преступление совершалось с сентября 2018 по февраль 2019. Следователи опросили более ста свидетелей, изъяли финансовую документацию и провели бухгалтерскую экспертизу. Изначально обвиняемый не признавал свою вину. Но после предъявления доказательств он признал вину и возместил ущерб. Ему грозит десять лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU