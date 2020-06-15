Уголовное дело в отношении главы района возбудили в Удмуртии

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:57:55+03:00

Он разрешил использовать песок коммерческой организации на охраняемой территории

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В отношении главы Красногорского района возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Районом руководит Корепанов Владимир Серафимович.

Ведомство провело проверку и установило, что глава района незаконно разрешил использовать песок коммерческой организации. Компания работала на особо охраняемой природной территории регионального значения - заказнике «Салинский». Здесь разработка полезных ископаемых и любые другие работы с недрами запрещены. Предприятие добывало песок с декабря 2019.

Ущерб оценили в 24 млн рублей. В отношении главы района возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов) и ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование находится на контроле прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU