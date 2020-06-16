2020-06-16T09:04:02+03:00
Общество

Вода в Ижевском пруду не соответствует нормам

Проба не соответствует по паразитологическим показателям
Анастасия Захарова
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Почва в Ижевском пруду не соответствует нормамПочва в Ижевском пруду не соответствует нормамФото: Диля Ахмадишина
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Воду в водоемах республики проверили на соответствие нормам. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

Всего для проверки отобрали восемь проб воды и шесть проб почвы. Все соответствовали микробиологическим и вирусологическим показателям.

Однако проба почвы, взятая с городского пляжа Ижевска, не соответствовала паразитологическим показателям. В адрес главы Ижевска направили информационное письмо, чтобы власти приняли меры по обработке почвы и проинформировали население.

Роспотребнадзор напоминает, что купаться стоит только на оборудованных пляжах. Обслуживающие организации должны информировать горожан о лабораторных исследованиях и температуре воды. Нельзя пить из водоема, оставлять мусор, выгуливать домашних животных. Во время отдыха нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м. С собой нужно взять воду, головной убор, полотенце и зонт.

Ранее начали готовить к сезону Ижевский пляж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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