Ребенок получил травмы в Удмуртии, когда разбирал стену фермы
7 июня ребенок в селе Октябрьский Глазовского района получил травму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Несовершеннолетний получил травму, когда разбирал стену фермы. Об этом сообщили медики.
Прокуратура проведет проверку. В ходе проверки выяснятся причины получения травм. Проверка и ее результаты находятся на контроле у прокурора республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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