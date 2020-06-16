Ребенок получил травмы в Удмуртии, когда разбирал стену фермы

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:09:13+03:00

О получении травм ребенком в прокуратуру сообщили медики Фото: Архив КП

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7 июня ребенок в селе Октябрьский Глазовского района получил травму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Несовершеннолетний получил травму, когда разбирал стену фермы. Об этом сообщили медики.

Прокуратура проведет проверку. В ходе проверки выяснятся причины получения травм. Проверка и ее результаты находятся на контроле у прокурора республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU