Ижевчанка похитила почти 100 тысяч рублей с банковской карты отца
Полицейские задержали 27-летнюю ижевчанку по подозрению в краже крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Установлено, что девушка похитила банковскую карту отца, а позже в одном из ТЦ сняла со счета 91 тысячу рублей и потратила их на личные нужды, - говорится в сообщении.
На данный момент возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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