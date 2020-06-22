Ижевчанка похитила почти 100 тысяч рублей с банковской карты отца

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:55:22+03:00

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Полицейские задержали 27-летнюю ижевчанку по подозрению в краже крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что девушка похитила банковскую карту отца, а позже в одном из ТЦ сняла со счета 91 тысячу рублей и потратила их на личные нужды, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU