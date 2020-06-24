2020-06-24T07:44:05+03:00
Происшествия

Собаку из шестиметрового колодца спасли в Удмуртии

Она попала туда во время прогулки с хозяйкой
Анастасия Захарова
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Фото: pssudmФото: pssudm
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В Сарапуле спасли собаку. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы в Удмуртии на своей странице в Instagram.

23 июня хозяйка гуляла со своей собакой рядом с набережной. Животное упало в шестиметровый колодец с водой. Женщина не смогла вытащить ее сама и обратилась к спасателям.

Спасатели вытащили собаку с помощью альпинистского снаряжения и передали хозяйке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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