Собаку из шестиметрового колодца спасли в Удмуртии
В Сарапуле спасли собаку. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы в Удмуртии на своей странице в Instagram.
23 июня хозяйка гуляла со своей собакой рядом с набережной. Животное упало в шестиметровый колодец с водой. Женщина не смогла вытащить ее сама и обратилась к спасателям.
Спасатели вытащили собаку с помощью альпинистского снаряжения и передали хозяйке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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