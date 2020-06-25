Водитель в Ижевске не справился с управлением и улетел в яму
25 июня в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о ДТП в поселке Машиностроителей. На место выехали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования Ижевска.
Фото: пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования Ижевска
- Водитель на повороте не справился с управлением и улетел с дороги в яму. На месте происшествия спасатели помогли двум женщинам выбраться из машины и подняли автомобиль на эвакуатор, - говорится в сообщении.
Все пострадавшие были переданы сотрудникам скорой помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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