2020-06-25T17:29:12+03:00
Происшествия

Водитель в Ижевске не справился с управлением и улетел в яму

ДТП произошло 25 июня около 13:00
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования ИжевскаФото: пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования Ижевска
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25 июня в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о ДТП в поселке Машиностроителей. На место выехали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования Ижевска.

Фото: пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования Ижевска

Фото: пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования Ижевска

- Водитель на повороте не справился с управлением и улетел с дороги в яму. На месте происшествия спасатели помогли двум женщинам выбраться из машины и подняли автомобиль на эвакуатор, - говорится в сообщении.

Все пострадавшие были переданы сотрудникам скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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