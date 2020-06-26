Дело об убийстве рассмотрели в Удмуртии
Уголовное дело об убийстве человека ножом рассмотрели в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Суд установил, что в марте 2020 года обвиняемый 1975 года рождения поссорился с потерпевшим. В это время они распивали спиртные напитки. Обвиняемый нанес собутыльнику множественные удары ножом в грудь и шею, отчего тот скончался.
Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку). В ходе следствия обвиняемого заключили под стражу. С учетом личности обвиняемого и общественной опасности содеянного ему назначили 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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