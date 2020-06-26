2020-06-26T07:19:28+03:00
Происшествия

Дело об убийстве рассмотрели в Удмуртии

Обвиняемый нанес потерпевшему удары ножом
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Уголовное дело об убийстве человека ножом рассмотрели в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что в марте 2020 года обвиняемый 1975 года рождения поссорился с потерпевшим. В это время они распивали спиртные напитки. Обвиняемый нанес собутыльнику множественные удары ножом в грудь и шею, отчего тот скончался.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку). В ходе следствия обвиняемого заключили под стражу. С учетом личности обвиняемого и общественной опасности содеянного ему назначили 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Заседание по делу экс-чиновника Минпромторга, хулиганившего в аэропорту Ижевска, снова перенесли

На два дня по улице Советская в Ижевске закроют движение

Спасатели помогли женщине с ребенком выйти из закрытой квартиры

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вошла в рейтинг журнала Форбс
До 15 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за покушение на незаконный сбыт наркотиков
На утро 26 июня в Удмуртии выявлено 23 случая заражения корнавирусом
Дело об убийстве рассмотрели в Удмуртии
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева защитила диплом на «пять»
Внучку, напавшую на бабушку с ножом в Удмуртии, осудили
Заседание по делу чиновника, хулиганившего в аэропорту Ижевска, снова перенесли
Водитель в Ижевске не справился с управлением и улетел в яму
Ситуационный центр Общественной палаты Удмуртии открылся в Ижевске
Tele2 запускает тариф для геймеров
Сводный отряд МВД по Удмуртии отправился в командировку на полгода на Северный Кавказ
На два дня в Ижевске по улице Советская закроют движение
Спасатели Удмуртии помогли женщине с ребенком выйти из закрытой квартиры
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 25 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Ижевчанина задержали за избиение знакомой
23 июня на дорогах Ижевска сбили четверых детей-велосипедистов
Контакт-центр «Ростелекома» начал принимать показания счетчиков от жителей Ижевска
В одном из районов Ижевска появится комплекс для сдачи норм ГТО