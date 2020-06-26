Заседание по делу чиновника, хулиганившего в аэропорту Ижевска, снова перенесли

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:20:05+03:00

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Заседание по делу экс-чиновника Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который устроил скандал в аэропорту Ижевска, снова перенесли. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Дмитрий Овсянников не прибыл на заседание. Его адвокаты предоставили суду медицинское заключение о его нахождении в стационаре. Рассмотрение дела о хулиганстве состоится 30 июня.

Ранее заседание не состоялось, потому что по прибытии из Москвы в Ижевск Овсянников должен был бы провести две недели на карантине.

Напомним, в апреле чиновник из Минпромторга Дмитрий Овсянников устроил дебош в аэропорту Ижевска. Он прошел мимо контроля, отказывался показать посадочный билет и документы и нецензурно выражался. Дело о хулиганстве рассмотрит Завьяловский районный суд. Сам министр заявил, что никаких дебошей он не устраивал. Однако его уволили из Минпромторга и исключили из партии «Единая Россия».

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ИСТОЧНИК KP.RU