Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вошла в рейтинг журнала Форбс
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вновь вошла в рейтинг журнала Форбс 40 самых успешных звезд моложе 40 лет. Информацию об этом опубликовали на официальной странице журнала в «Инстаграм».
На этот раз Загитова оказалась на 31 месте. За год ее упомянули в СМИ 25946 раз, доход за год составил 1,1 млн долларов, популярность в баллах - 11.28. К слову, в прошлом году Алина была на 33 месте в таком же рейтинге.
Напомним, Загитова готовится сдавать единый госэкзамен, при этом она уже приступила к тренировкам (подробнее).
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Алина Загитова в рекламе Shiseido.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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