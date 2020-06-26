Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вошла в рейтинг журнала Форбс

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:14:44+03:00

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вновь вошла в рейтинг журнала Форбс 40 самых успешных звезд моложе 40 лет. Информацию об этом опубликовали на официальной странице журнала в «Инстаграм».

На этот раз Загитова оказалась на 31 месте. За год ее упомянули в СМИ 25946 раз, доход за год составил 1,1 млн долларов, популярность в баллах - 11.28. К слову, в прошлом году Алина была на 33 месте в таком же рейтинге.

Напомним, Загитова готовится сдавать единый госэкзамен, при этом она уже приступила к тренировкам (подробнее).

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Теперь можно: Алина Загитова получила водительское удостоверение.

Алина Загитова в рекламе Shiseido.

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ИСТОЧНИК KP.RU