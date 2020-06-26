«Проявить гражданскую позицию нужно обязательно»: Глава Удмуртии принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:31:53+03:00

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Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. А также рассказал, соблюдаются ли санитарные правила на избирательных участках.

- Голосовать ходить на выборы надо. В последние годы активность смещается на соцсети. Граждане, комментируя или написав пост, считают, что проявили гражданскую позицию, а потом начинаются традиционные комментарии с критикой районной, городской, региональной власти. Проявить гражданскую позицию и прийти проголосовать, я считаю, это обязательно надо, - отметил Александр Владимирович.

Также глава региона отметил, что на избирательных участках соблюдаются все меры санитарной безопасности.

- Это не первый участок для голосования, который я проверяю. Вы видите, и одноразовая ручка, и перчатки, и маска, поэтому да, ответственно можно сказать, что голосовать безопасно. Намного безопаснее чем то, что я вижу порой в общественном транспорте, в магазинах, - заключил Александр Бречалов.

Напомним, принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России может любой желающий до дня голосования в любой день с 25 июня по 30 июня включительно в помещении участковой избирательной комиссии, где вы включены в список участников голосования. Подробнее о том, как проходит голосование можно узнать в материале «Комсомолки».

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ИСТОЧНИК KP.RU