2020-06-27T10:22:27+03:00
Происшествия

Вышел из психоневрологического диспансера и пропал: в Удмуртии ищут 38-летнего мужчину

Его никто не видел с 22 июня
Екатерина Остина
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Вышел из психоневрологического диспансера и пропал: в Удмуртии ищут 38-летнего мужчину Фото: поисково-спасательный отряд «Регион 18»Вышел из психоневрологического диспансера и пропал: в Удмуртии ищут 38-летнего мужчину Фото: поисково-спасательный отряд «Регион 18»
Изменить размер текста:

В Удмуртии ищут пропавшего Сергея Турова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18», 22 июня, около 22:00 он вышел из психоневрологического диспансера в Воткинске (ул. Победы, 6А) и ушел в неизвестном направлении. С этого момента мужчину никто не видел.

Он был одет в темную куртку, темные спортивные штаны и тапочки.

Приметы: средний рост (168 см), среднее телосложение. Над губой есть шрам.

Если вы можете сообщить какую-либо информацию о местонахождении Сергея Александровича, сообщите по телефонам горячей линии «Поисково-спасательного отряда «Регион 18»: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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