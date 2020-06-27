Вышел из психоневрологического диспансера и пропал: в Удмуртии ищут 38-летнего мужчину
В Удмуртии ищут пропавшего Сергея Турова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18», 22 июня, около 22:00 он вышел из психоневрологического диспансера в Воткинске (ул. Победы, 6А) и ушел в неизвестном направлении. С этого момента мужчину никто не видел.
Он был одет в темную куртку, темные спортивные штаны и тапочки.
Приметы: средний рост (168 см), среднее телосложение. Над губой есть шрам.
Если вы можете сообщить какую-либо информацию о местонахождении Сергея Александровича, сообщите по телефонам горячей линии «Поисково-спасательного отряда «Регион 18»: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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