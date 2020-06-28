2020-06-28T11:51:16+03:00
Общество

«Пора жарить»: глава Удмуртии поделился рецептом оладушек

Милое видео он выложил в своих соцсетях
Маша Мухина
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Скриншот с видеоСкриншот с видео
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Глава Удмуртии Александр Бречалов выложил у себя на страничке в соцсетях очень милое видео, где он жарит оладушки. Все происходит дома у его мамы. Он сам смешивает все ингредиенты и готовит.

- Время, проведенное с семьей – самое лучшее время! Всегда стараюсь баловать своих, – написал Александр Владимирович.

Во время записи неожиданно появляется жена Александра Бречалова Елена. Она обнимает его и смеется, когда узнает, что идет съемка.

А вот и фирменный рецепт оладушек от главы Удмуртии: - Сахар - 2-3 столовые ложки - Соль - 0,5 чайных ложки - Яйца - 2 штуки - Мука - 1.5 стакана - Сода - 0,25 чайных ложки - Кефир - 1 стакан (250 мл) - Подавать оладьи теплыми со сметаной, вареньем или медом.

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Глава Удмуртии жарит оладушки.Александр Бречалов поделился видеорецептом оладушек, которые он нажарил на завтрак своей семье

ИСТОЧНИК KP.RU

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