28 Июнь 2020 2020-06-28T10:50:17+03:00

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Жителям сгоревшего дома в Удмуртии, где погибли 3 человека, помогут приобрести новое жилье. На эти цели из регионального бюджета выделено 15 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Жителям выдадут свидетельства на приобретение жилых помещений. До 14 августа им необходимо написать заявление в администрации района на выдачу свидетельства, затем найти подходящее жилое помещение, зарегистрировать договор купли-продажи и принести его до 20 ноября текущего года в администрацию для оплаты.

Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

Напомним, пожар произошел в двухэтажном многоквартирном доме рано утром 8 марта. К моменту приезда пожарных горела кровля и квартиры в двух подъездах дома. В результате происшествия пострадали 9 человек, 3 человека погибло.

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ИСТОЧНИК KP.RU