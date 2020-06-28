«Тебя там совсем не кормят?»: худая фигуристка Алина Загитова поразила фанатов

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:22:47+03:00

Фото появилось на страничке в «Инстаграм»

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Фанаты олимпийской чемпионки по фигурному катанию из Ижевска Алины Загитовой удивлены: их любимица на фото выглядит весьма похудевшей. Снимок появился на фанатской страничке в «Инстаграме»

В комментариях пользователи стали писать:

- Смотрю на Алину и понимаю, что ей сейчас не до постов в интернете и всяких других глупостей Солнышко похудевшая, уставшая... Вот так даются победы, работа и еще работа.

- Щечки где, где щечки? Накормить захотелось.

- Боже, ей тут 13 лет на вид... Такой пупс.

- Птенчик, пусть у тебя все будет хорошо.

- Очень сильно похудела наша Алина.

- Если Алинка и похудела, то значит так нужно для ее любимого Дела.

- Алина, милая, тебя там совсем не кормят?

Напомним, что Алина Загитова вновь вошла в рейтинг журнала Форбс 40 самых успешных звезд моложе 40 лет – она оказалась на 31 месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU