«Тебя там совсем не кормят?»: худая фигуристка Алина Загитова поразила фанатов
Фанаты олимпийской чемпионки по фигурному катанию из Ижевска Алины Загитовой удивлены: их любимица на фото выглядит весьма похудевшей. Снимок появился на фанатской страничке в «Инстаграме»
В комментариях пользователи стали писать:
- Смотрю на Алину и понимаю, что ей сейчас не до постов в интернете и всяких других глупостей Солнышко похудевшая, уставшая... Вот так даются победы, работа и еще работа.
- Щечки где, где щечки? Накормить захотелось.
- Боже, ей тут 13 лет на вид... Такой пупс.
- Птенчик, пусть у тебя все будет хорошо.
- Очень сильно похудела наша Алина.
- Если Алинка и похудела, то значит так нужно для ее любимого Дела.
- Алина, милая, тебя там совсем не кормят?
Напомним, что Алина Загитова вновь вошла в рейтинг журнала Форбс 40 самых успешных звезд моложе 40 лет – она оказалась на 31 месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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