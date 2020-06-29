2020-06-29T10:49:51+03:00
Происшествия

В выходные в Удмуртии из-за грозы произошло три пожара

В двух случаях пострадали жилые дома
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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За выходные в Удмуртии из-за грозы произошло три пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Так, 27 июня в Сюмсинском районе загорелся дровяник, в Можгинском и Завьяловском районах - жилые дома. Причиной стал разряд статического электричества.

- Чтобы избежать возгорания имущества во время грозы, жителям советуют отключать все бытовые электроприборы, не пользоваться телефоном, не стоять у окон и дверей, не касаться водопроводных кранов, также не рекомендуется топить печь или камин, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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