В выходные в Удмуртии из-за грозы произошло три пожара
За выходные в Удмуртии из-за грозы произошло три пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Так, 27 июня в Сюмсинском районе загорелся дровяник, в Можгинском и Завьяловском районах - жилые дома. Причиной стал разряд статического электричества.
- Чтобы избежать возгорания имущества во время грозы, жителям советуют отключать все бытовые электроприборы, не пользоваться телефоном, не стоять у окон и дверей, не касаться водопроводных кранов, также не рекомендуется топить печь или камин, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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