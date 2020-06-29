Движение на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске восстановят к вечеру
В Ижевске на части улицы 50 лет ВЛКСМ в районе ее пересечения с улицей Фруктовой ограничили движение из-за работ на теплосети. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- Для проезда закрыта крайняя правая полоса по направлению в сторону улицы Пушкинской и организована временная схема расстановки дорожных знаков. Движение планируют восстановить 29 июня до 20:00, - говорится в сообщении.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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