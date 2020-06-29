8-летний мальчик в Ижевске получил травмы в результате ДТП

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:42:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске 27 июня на улице Пушкинской произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Водитель машины «БМВ» - 47-летняя женщина, не справилась с управлением и врезалась в здание, - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и пассажир – 8-летний мальчик, получили травмы.

Всего в период с 26 июня по 28 июня 2020 года на дорогах Удмуртии произошло 14 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 20 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребенок.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Эти выходные для жителей Алнашского района выдались не такими уж и радостными. Там прошел сильный град, он не пощадил ни дома, ни машины, ни посевы.

- Движение на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске восстановят к вечеру.

- В выходные в Удмуртии из-за грозы произошло три пожара.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU