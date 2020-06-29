29 Июнь 2020 2020-06-29T19:02:02+03:00

Александр Бречалов вышел в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы жителей

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29 июня глава Удмуртии Александр Бречалов вышел в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы жителей и рассказать, как будет жить республика после 29 июня.

Напомним, что сегодня в республике зарегистрировано 1420 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (подробнее).

Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни региона после 29 июня .

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ИСТОЧНИК KP.RU