Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни региона после 29 июня
29 июня глава Удмуртии Александр Бречалов вышел в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы жителей и рассказать, как будет жить республика после 29 июня.
Напомним, что сегодня в республике зарегистрировано 1420 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (подробнее).
Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни региона после 29 июня .
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ИСТОЧНИК KP.RU
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