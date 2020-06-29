2020-06-29T17:58:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 29 июня 2020 года: 20 новых случаев заражения и открытие загородных лагерей

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии 29 июня зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 6 жителей Ижевска, 6 жителей Завьяловского района, 2 жителей Балезинского района, по одному случаю зарегистрировано в Глазове, Сарапуле, Можге, Вавожском, Сюмсинском, Можгинском районах.

Что еще произошло:

- Замминистра здравоохранения Удмуртии рассказал, сколько медиков получили "коронавирусные" выплаты.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 29 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- В июле в Удмуртии начнут работать санатории и детские лагеря.

За сутки выявлено 6719 заболевших в России, вылечились - 4343 человека, умерло - 93 человека. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено больше 19,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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