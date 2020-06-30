Мужчина из Удмуртии получил травму при воспламенении воздушно-газовой смеси

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:35:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии следственным отделом СК России по республике проводится доследственная проверка по факту получения производственной травмы работником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По данным проверки, 27 июня вечером 29-летний работник предприятия в Игринском районе на рабочем месте резал металлическую бочку болгаркой. Произошло воспламенение воздушно-газовой смеси, находившейся в бочке. Работник получил тяжелую травму, его отвезли в больницу, - говорится в сообщении.

В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Жительница Удмуртии хотела продать холодильник, а в итоге лишилась крупной суммы. Будьте бдительны.

- Водители! Будьте внимательны, сегодня до вечера отключат светофор у одного из спортклубов в Ижевске.

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 30 июня.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU