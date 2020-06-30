2020-06-30T11:35:37+03:00
Общество

Мужчина из Удмуртии получил травму при воспламенении воздушно-газовой смеси

На данный момент проводится доследственная проверка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии следственным отделом СК России по республике проводится доследственная проверка по факту получения производственной травмы работником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По данным проверки, 27 июня вечером 29-летний работник предприятия в Игринском районе на рабочем месте резал металлическую бочку болгаркой. Произошло воспламенение воздушно-газовой смеси, находившейся в бочке. Работник получил тяжелую травму, его отвезли в больницу, - говорится в сообщении.

В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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