Мужчина из Удмуртии получил травму при воспламенении воздушно-газовой смеси
В Удмуртии следственным отделом СК России по республике проводится доследственная проверка по факту получения производственной травмы работником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- По данным проверки, 27 июня вечером 29-летний работник предприятия в Игринском районе на рабочем месте резал металлическую бочку болгаркой. Произошло воспламенение воздушно-газовой смеси, находившейся в бочке. Работник получил тяжелую травму, его отвезли в больницу, - говорится в сообщении.
В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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