54,19% жителей Удмуртии приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию России
В Удмуртии в голосовании по поправкам в Конституцию России по данным на 18:00 приняли участие 54,19% избирателей. Об этом сообщил секретарь ЦИК республики Олег Пырегов.
По его словам, активнее всего голосуют в Алнашском, Граховском и Дебесском районах. Что касается Ижевска, то меньше всего избирателей приняло участие в Ленинском районе Ижевска - 40,49%, Устиновском районе Ижевска - 43,4%, Первомайском районе Ижевска - 44,48%.
Отметим, что избирательные участки закроются в 20:00. Для голосования нужно иметь при себе паспорт.
Напомним, что «Комсомолка» ведет текстовую трансляцию с избирательных участков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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