54,19% жителей Удмуртии приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию России

1 Июль 2020 2020-07-01T18:15:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии в голосовании по поправкам в Конституцию России по данным на 18:00 приняли участие 54,19% избирателей. Об этом сообщил секретарь ЦИК республики Олег Пырегов.

По его словам, активнее всего голосуют в Алнашском, Граховском и Дебесском районах. Что касается Ижевска, то меньше всего избирателей приняло участие в Ленинском районе Ижевска - 40,49%, Устиновском районе Ижевска - 43,4%, Первомайском районе Ижевска - 44,48%.

Отметим, что избирательные участки закроются в 20:00. Для голосования нужно иметь при себе паспорт.

Напомним, что «Комсомолка» ведет текстовую трансляцию с избирательных участков.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

400 000 жителей республики отдали голос за присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести»

Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин принял участие в виртуальном лыжероллерном туре

ИСТОЧНИК KP.RU