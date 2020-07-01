Более 60% жителей Удмуртии проголосовали «за» поправки в Конституцию
В Удмуртии озвучили предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию России. Оно прошло вчера, 1 июля.
За поправки в Конституцию проголосовали 68,69% избирателей, против - 30,33%. По данным заместителя председателя ЦИК Удмуртии Жанны Дворцовой, сейчас обработано уже 69,45% протоколов.
Фото: Михаил Красильников
Напомним, избирательные участки в республике закрылись в 20:00. Всего их было 1185. По данным ЦИК Удмуртии явка на 18:00 составила 54,19%.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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