2020-07-01T23:16:32+03:00
Политика

Более 60% жителей Удмуртии проголосовали «за» поправки в Конституцию

ЦИК назвала предварительные итоги голосования
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Михаил КрасильниковФото: Михаил Красильников
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В Удмуртии озвучили предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию России. Оно прошло вчера, 1 июля.

За поправки в Конституцию проголосовали 68,69% избирателей, против - 30,33%. По данным заместителя председателя ЦИК Удмуртии Жанны Дворцовой, сейчас обработано уже 69,45% протоколов.

Фото: Михаил Красильников

Фото: Михаил Красильников

Напомним, избирательные участки в республике закрылись в 20:00. Всего их было 1185. По данным ЦИК Удмуртии явка на 18:00 составила 54,19%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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