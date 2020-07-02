49 лагерей при школах откроются в Ижевске с 12 июля
12 июля в Ижевске начнут работать загородные оздоровительные и пришкольные лагеря. Об этом рассказал во время своего прямого эфира в социальных сетях «Кофе с мэром» глава города Олег Бекмеметьев.
- В июле и августе будет организована работа 49 пришкольных лагерей, которые примут более 6,5 тыс. детей. Уже 13 июля откроются 11 лагерей в образовательных организациях, - сообщил глава Ижевска.
За смену в 21 день в лагерях с дневным пребыванием на питание одного ребенка предусмотрено 3276 рублей. В лагерях должны будут строго соблюдаться требования безопасности.
Напомним, в рамках ослабления режима самоизоляции с 1 июля начали работать санатории, с 29 июня - культурно-досуговые учреждения, а с 12 июля начнут работать лагеря для детей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В июле в Удмуртии начнут работать санатории и детские лагеря
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Итоги конкурса «Добрососедство» подвели в Ижевске
Две больницы Ижевска отремонтируют к концу лета
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Образование в Ижевске и Удмуртии»