2020-07-02T05:59:59+03:00
Общество

49 лагерей при школах откроются в Ижевске с 12 июля

Там отдохнут 6,5 тыс детей
Анастасия Захарова
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В лагерях будут соблюдать требования РоспотребнадзораВ лагерях будут соблюдать требования РоспотребнадзораФото: Сергей ГРАЧЕВ
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12 июля в Ижевске начнут работать загородные оздоровительные и пришкольные лагеря. Об этом рассказал во время своего прямого эфира в социальных сетях «Кофе с мэром» глава города Олег Бекмеметьев.

- В июле и августе будет организована работа 49 пришкольных лагерей, которые примут более 6,5 тыс. детей. Уже 13 июля откроются 11 лагерей в образовательных организациях, - сообщил глава Ижевска.

За смену в 21 день в лагерях с дневным пребыванием на питание одного ребенка предусмотрено 3276 рублей. В лагерях должны будут строго соблюдаться требования безопасности.

Напомним, в рамках ослабления режима самоизоляции с 1 июля начали работать санатории, с 29 июня - культурно-досуговые учреждения, а с 12 июля начнут работать лагеря для детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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