Движение на набережной Ижевска будет ограничено 3 июля из-за проведения салюта
В связи с проведением салюта в честь присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести» вечером 3 июля на набережной будет ограничено движение. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
Так с 21:30 до 23:00 движение будет закрыто:
- по набережной им. Зодчего Дудина на участке от пер. Широкий до пр. Дерябина;
- по ул. Милиционная на участке от ул. Советская до ул. Кирова;
- по ул. М. Горького (кроме ограничения движения общественного транспорта) на участке от ул. Советская до ул. Кирова.
Напомним, несколько праздничных мероприятий пройдет 3 июля в Ижевске. Подробнее о программе на сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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