Движение на набережной Ижевска будет ограничено 3 июля из-за проведения салюта

3 Июль 2020 2020-07-03T13:27:33+03:00

Ограничения будут действовать с 21:30 до 23:00

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В связи с проведением салюта в честь присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести» вечером 3 июля на набережной будет ограничено движение. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Так с 21:30 до 23:00 движение будет закрыто:

- по набережной им. Зодчего Дудина на участке от пер. Широкий до пр. Дерябина;

- по ул. Милиционная на участке от ул. Советская до ул. Кирова;

- по ул. М. Горького (кроме ограничения движения общественного транспорта) на участке от ул. Советская до ул. Кирова.

Напомним, несколько праздничных мероприятий пройдет 3 июля в Ижевске. Подробнее о программе на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU