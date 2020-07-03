ТОП-9 фото заброшенного кафе «Кораблик» на набережной Ижевска

3 Июль 2020 2020-07-03T14:10:51+03:00

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Ижевский фотограф Дмитрий Солодянкин опубликовал несколько фотографий из заброшенного кафе на набережной Ижевска «Кораблик». Собрали топ-9 самых атмосферных снимков.

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Кафе было закрыто в 2019 году, а в 2020 году было выставлено на торги. Его планировали продать за 13 млн рублей (подробнее).

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

- Корпус корабля остался все еще. А так это был и есть настоящий корабль, внутри можно найти фирменные номерки кафе, осталась еще барная стойка, несколько столов. Второй зал был для танцев, - ранее рассказывал в видео Дмитрий.

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

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ИСТОЧНИК KP.RU