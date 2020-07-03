На 3 июля в Удмуртии официально открыли три пляжа
Всего три пляжа открыли в Удмуртии на 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на главного государственного инспектора по маломерным судам республики Алексей Анохин.
- Официально принято три пляжа в Ижевске, Глазове и Чекериле. В Ижевске были проблемы с пробами песка. Хочу отметить, что решение на открытие либо закрытие пляжа, на разрешение купания принимает администрация пляжа, - отметил Алексей Анохин.
Также инспектор напомнил о соблюдении мер безопасности на воде.
Напомним, ранее сообщалось, что пляж в Ижевске не соответствует санитарным нормам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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