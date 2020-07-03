2020-07-03T16:19:50+03:00
Общество

На 3 июля в Удмуртии официально открыли три пляжа

Ранее к лету планировалось открыть 56 мест отдыха
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Анастасия ЗахароваФото: Анастасия Захарова
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Всего три пляжа открыли в Удмуртии на 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на главного государственного инспектора по маломерным судам республики Алексей Анохин.

- Официально принято три пляжа в Ижевске, Глазове и Чекериле. В Ижевске были проблемы с пробами песка. Хочу отметить, что решение на открытие либо закрытие пляжа, на разрешение купания принимает администрация пляжа, - отметил Алексей Анохин.

Также инспектор напомнил о соблюдении мер безопасности на воде.

Напомним, ранее сообщалось, что пляж в Ижевске не соответствует санитарным нормам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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