2020-07-03T17:13:18+03:00
Общество

Квас и мороженое в июне россияне покупали реже, чем в 2019 году

При этом отмечается рост средней цены на указанные продукты
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В России за первый месяц лета стали реже покупать квас и мороженое. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на результаты исследования компании «Такском».

Так, с 1 по 22 июня продажи указанных продуктов по сравнению с прошлым годом сократились. Продажи кваса упали на 15% (средняя цена 67 рублей – выше на 7%, чем в 2019 году), а мороженого на 8% (средняя цена 66 рублей – выше на 14%, чем в 2019 году).

Всего было проанализировано более 19 млрд кассовых чеков. Возможно падение было связано с погодными условиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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