Квас и мороженое в июне россияне покупали реже, чем в 2019 году
В России за первый месяц лета стали реже покупать квас и мороженое. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на результаты исследования компании «Такском».
Так, с 1 по 22 июня продажи указанных продуктов по сравнению с прошлым годом сократились. Продажи кваса упали на 15% (средняя цена 67 рублей – выше на 7%, чем в 2019 году), а мороженого на 8% (средняя цена 66 рублей – выше на 14%, чем в 2019 году).
Всего было проанализировано более 19 млрд кассовых чеков. Возможно падение было связано с погодными условиями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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