Владельца фургона с животными наказали в Ижевске

4 Июль 2020 2020-07-04T17:22:19+03:00

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В Ижевске наказали владельца автофургона, где жили животные. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии.

- Установлено, что в автомобильном фургоне содержатся следующие животные: 13 голубей; 5 собак; 2 примата; 1 ослица. Со слов владельца животные использовались в культурно-зрелищных целях. Однако условия в фургоне не предназначены для содержания животных, - говорится в сообщении.

30 июня 2020 года владелец был привлечен к ответственности. На данный момент все животные размещены в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и нормами.

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ИСТОЧНИК KP.RU