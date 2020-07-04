2020-07-04T17:22:19+03:00
Общество

Владельца фургона с животными наказали в Ижевске

Фургон с животными обнаружили 23 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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В Ижевске наказали владельца автофургона, где жили животные. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии.

- Установлено, что в автомобильном фургоне содержатся следующие животные: 13 голубей; 5 собак; 2 примата; 1 ослица. Со слов владельца животные использовались в культурно-зрелищных целях. Однако условия в фургоне не предназначены для содержания животных, - говорится в сообщении.

30 июня 2020 года владелец был привлечен к ответственности. На данный момент все животные размещены в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и нормами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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