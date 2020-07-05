Выпускников в Удмуртии наградили золотыми медалями
Одиннадцатиклассников в Удмуртии наградили медалями за учебу на «отлично». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.
Награждение проходило онлайн и в школах республики с соблюдением мер безопасности. Это связано с распространением коронавируса.
В этом году медали получили 599 учеников. В Ижевске награду вручили 264 детям, в Воткинске - 41-му ребенку, В Глазове - 14, в Сарапуле - 18, в Можге - 35. В Завьяловском районе медали получили 25 человек, в Игринском 20 и в Малопургинском 27.
Медали сделаны из медно-никелевого сплава с золотым напылением.
Напомним, выпускники Удмуртии начали сдавать ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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