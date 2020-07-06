Очевидцы: Улицу 40 лет Победы в Ижевске затопило

6 Июль 2020 2020-07-06T10:42:01+03:00

На время останавливалось движение троллейбусов

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6 июля, в понедельник, в Ижевске прошел очередной ливень, после которого затопило улицу 40 лет Победы. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Из-за подтопления на время останавливалось движение троллейбусов, машины с трудом проезжали участок. По всей видимости «ливневка» вновь не справляется.

Фото: Анна Назарова

Также пользователи соцсетей сообщают, что затопило участок на улице Ленина, после Радиотехники.

Напомним, 5 июля сильный ливень прошел в Воткинске. Там у некоторых жителей затопило придомовые территории, спасателям приходилось откачивать воду, а жителям прокладывать доски, чтобы перейти улицу (подробнее).

Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе, можно посмотреть по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Сразу две группы отдыхающих в Удмуртии пострадали из-за сильного ливня и ветра.

- Жители Удмуртии вернулись из Шанхая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/788922" frameborder="0"></iframe> В Ижевске затопило улицу 40 лет Победы.Видео: Оксана Булычева, ИГГС

ИСТОЧНИК KP.RU