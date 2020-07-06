Очевидцы: Улицу 40 лет Победы в Ижевске затопило
6 июля, в понедельник, в Ижевске прошел очередной ливень, после которого затопило улицу 40 лет Победы. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Из-за подтопления на время останавливалось движение троллейбусов, машины с трудом проезжали участок. По всей видимости «ливневка» вновь не справляется.
Фото: Анна Назарова
Также пользователи соцсетей сообщают, что затопило участок на улице Ленина, после Радиотехники.
Напомним, 5 июля сильный ливень прошел в Воткинске. Там у некоторых жителей затопило придомовые территории, спасателям приходилось откачивать воду, а жителям прокладывать доски, чтобы перейти улицу (подробнее).
Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе, можно посмотреть по ссылке.
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В Ижевске затопило улицу 40 лет Победы.Видео: Оксана Булычева, ИГГС
ИСТОЧНИК KP.RU
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