Пропавшую 82-летнюю жительницу Удмуртии нашли на окраине леса
В Удмуртии закончились поиски 82-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.
- Женщина ушла с участка СНТ «Вариж» 5 июля и не вернулась. Ее искали два дня, спасатели обнаружили ее в 500 метрах от СНТ, на окраине леса. В поисковых работах принимали участие сотрудники МВД, волонтёры поисково-спасательного отряда «Север 18» и пожарные-спасатели, - говорится в сообщении.
В тяжелом состоянии женщину передали сотрудникам скорой помощи.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 6 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
- Водитель «легковушки» скончался на трассе Удмуртии при столкновении с грузовиком.
- «Это ответственность каждого человека»: глава Удмуртии планирует перевести масочный режим в рекомендательный.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»