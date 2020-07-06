Пропавшую 82-летнюю жительницу Удмуртии нашли на окраине леса

6 Июль 2020 2020-07-06T15:53:37+03:00

Женщина ушла утром 5 июля и не вернулась

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В Удмуртии закончились поиски 82-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- Женщина ушла с участка СНТ «Вариж» 5 июля и не вернулась. Ее искали два дня, спасатели обнаружили ее в 500 метрах от СНТ, на окраине леса. В поисковых работах принимали участие сотрудники МВД, волонтёры поисково-спасательного отряда «Север 18» и пожарные-спасатели, - говорится в сообщении.

В тяжелом состоянии женщину передали сотрудникам скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU