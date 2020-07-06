На улице Кирзаводская в Ижевске начались ремонтные работы
В Ижевске на улице Кирзаводская начались ремонтные работы. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».
- Дорога была построена в 60-х годах прошлого века. Ранее на участке проводили лишь ямочный ремонт, поэтому дорожное полотно полностью изношено. В ходе ремонта будет полностью перебран грунт, обустроено новое дорожное основание и в два слоя уложен асфальт, - говорится в сообщении.
Также специалисты обустроят тротуар с занижением бордюрных камней для удобства передвижения маломобильных жителей.
Водителей просят соблюдать скоростной режим и выполнять требования установленных знаков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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