На улице Кирзаводская в Ижевске начались ремонтные работы

6 Июль 2020 2020-07-06T15:51:04+03:00

Водителей просят быть внимательными и следовать дорожным знакам

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В Ижевске на улице Кирзаводская начались ремонтные работы. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».

- Дорога была построена в 60-х годах прошлого века. Ранее на участке проводили лишь ямочный ремонт, поэтому дорожное полотно полностью изношено. В ходе ремонта будет полностью перебран грунт, обустроено новое дорожное основание и в два слоя уложен асфальт, - говорится в сообщении.

Также специалисты обустроят тротуар с занижением бордюрных камней для удобства передвижения маломобильных жителей.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и выполнять требования установленных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU