2020-07-06T16:09:36+03:00
Общество

Жителей Удмуртии предупредили об ухудшении видимости и тумане ночью

Водителей просят быть внимательными при поездках
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии ночью и утром 7 июля 2020 года местами ожидается ухудшение видимости и туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный гидрометцентр.

- Ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее, - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на машине, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать обгоны. А также использовать противотуманные фары.

О погоде на неделю можно прочитать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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