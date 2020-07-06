Жителей Удмуртии предупредили об ухудшении видимости и тумане ночью
В Удмуртии ночью и утром 7 июля 2020 года местами ожидается ухудшение видимости и туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный гидрометцентр.
- Ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее, - говорится в сообщении.
Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на машине, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать обгоны. А также использовать противотуманные фары.
О погоде на неделю можно прочитать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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