Жителей Удмуртии предупредили об ухудшении видимости и тумане ночью

6 Июль 2020 2020-07-06T16:09:36+03:00

Водителей просят быть внимательными при поездках

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии ночью и утром 7 июля 2020 года местами ожидается ухудшение видимости и туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный гидрометцентр.

- Ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее, - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на машине, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать обгоны. А также использовать противотуманные фары.

О погоде на неделю можно прочитать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На улице Кирзаводская в Ижевске начались ремонтные работы.

- Пропавшую 82-летнюю жительницу Удмуртии нашли на окраине леса.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 6 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU