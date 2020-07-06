2020-07-06T17:02:41+03:00
Происшествия

Бывший адвокат из Ижевска ударил по лицу гособвинителя

На данный момент возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего бывшего адвоката. Он подозревается в избиении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 29 июня 2020 года с 15 до 16 часов подозреваемый был в служебном помещении Индустриального районного суда. Мужчина ударил кулаком по лицу государственного обвинителя, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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