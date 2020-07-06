Бывший адвокат из Ижевска ударил по лицу гособвинителя
В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего бывшего адвоката. Он подозревается в избиении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- По данным следствия, 29 июня 2020 года с 15 до 16 часов подозреваемый был в служебном помещении Индустриального районного суда. Мужчина ударил кулаком по лицу государственного обвинителя, - говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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