Бывший адвокат из Ижевска ударил по лицу гособвинителя

6 Июль 2020 2020-07-06T17:02:41+03:00

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего бывшего адвоката. Он подозревается в избиении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 29 июня 2020 года с 15 до 16 часов подозреваемый был в служебном помещении Индустриального районного суда. Мужчина ударил кулаком по лицу государственного обвинителя, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU