Опрос показал, что россияне хотят зарабатывать после пандемии в среднем 74 тысячи рублей

6 Июль 2020 2020-07-06T17:18:38+03:00

Желаемая зарплата женщин оказалась ниже, чем у мужчин

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Проведенный аналитиками опрос показал, что россияне планируют в среднем зарабатывать после окончания пандемии 74 тысячи рублей. Об этом сообщает RT на русском.

Так, женщины хотели бы зарабатывать 61 тысячу рублей, а мужчины 86 тысяч рублей. При этом аналогичный опрос в январе 2020 года показал, что в среднем в стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 тысячи рублей, а женщины – 80 тысяч рублей.

Всего в опросе приняло участие 4,9 тысяч человек старше 18 лет из всех регионов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU