23-летняя девушка-водитель в Ижевске врезалась в столб

7 Июль 2020 2020-07-07T11:29:52+03:00

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В Ижевске на Воткинском шоссе 6 июля произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 23-летняя девушка, водитель машины «Лада Гранта», не справилась с управлением и врезалась в столб, - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир машины получили травмы, водителя с места происшествия отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU