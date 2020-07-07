23-летняя девушка-водитель в Ижевске врезалась в столб
В Ижевске на Воткинском шоссе 6 июля произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 23-летняя девушка, водитель машины «Лада Гранта», не справилась с управлением и врезалась в столб, - говорится в сообщении.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир машины получили травмы, водителя с места происшествия отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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