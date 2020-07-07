Комиссия проверила ремонт дороги в переулке Студенческом в Ижевске

7 Июль 2020 2020-07-07T13:23:52+03:00

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Рабочая комиссия проверила ремонт в переулке Студенческом в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Работы начались 3 июня, на участке полностью проводится ремонт проезжей части и тротуаров. На данный момент объект готов более, чем на 70%, уложены два слоя асфальта. Сейчас специалисты обустраивают тротуары. Комиссия отметила, что все работы выполнены качественно, замечаний нет, - говорится в сообщении.

Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также на участке планируется обустройство пешеходной зоны с освещением. Общая стоимость благоустройства составит около 20 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU