Студента медколледжа из Удмуртии осудили за склонение несовершеннолетней к употреблению наркотиков

7 Июль 2020 2020-07-07T13:25:43+03:00

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В Удмуртии вынесли приговор студенту медколледжа, который предлагал несовершеннолетней девушке употребить наркотики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что молодой человек в марте 2020 года, в ходе переписки в соцсети, предлагал девушке наркотики, а также показывал ей процесс курения, что побудило девушку к употреблению веществ вместе с ним. В результате употребления девушку отвезли в больницу, - говорится в сообщении.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы в виде 5 лет условно с испытательным сроком на 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU