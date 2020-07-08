Аллея ветеранов и сквер появятся в Ижевске

8 Июль 2020 2020-07-08T06:01:59+03:00

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В Ижевске благоустроят Аллею ветеранов на улице Татьяны Барамзиной и сквер около памятника «Слава ВДВ». Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своих страницах в соцсетях.

- В Ижевске в год 75-летия Великой Победы благоустраиваем два общественных пространства, которые увековечат память наших земляков, геройски воевавших на полях сражений, - отметил глава Ижевска.

На Аллее ветеранов на улице Татьяны Барамзиной сделали ограждения, тротуар и водоотведение в 2018-2019 годах. На это ушло 5,4 млн рублей. Сейчас здесь поставят 19 светильников, информационный стенд и обустроят газон. Работы сделают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На благоустройство заложили 1,4 млн рублей.

Еще один сквер сделают в честь 90-летия воздушно-десантных войск. Он появится около памятника «Слава ВДВ» на улице Кирова. Его сделают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и в рамках инициативного бюджетирования (программа, в которой жители часть благоустройства оплачивают власти, часть - жители, часть - спонсоры). В рамках нацпроекта на благоустройства выделили 1,2 млн рублей на благоустройство пешеходных дорожек, светильников и скамеек. По программе «инициативное бюджетирование» выделят 1,3 млн рублей на облицовку грунтом монумента «Слава ВДВ» и тротуарную плитку.

Напомним, в прошлом году в Ижевске благоустроили скверы практически в каждом районе города. Также в этом году благоустраивают часть Центральной площади. Там появится еще один фонтан.

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ИСТОЧНИК KP.RU